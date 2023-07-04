قـتلوا رجلاً ستينياً في حماة لسرقة دراجته النارية

أخبر قسم شرطة الحميدية وفرع الأمن الجنائي في حماة بتمكن أهالي حي الشرقية من الإمساك بشخص قام بسرقة دراجة نارية من أحد المنازل وكان برفقته شخص تمكن من الفرار.

على الفور توجهت الدوريات إلى المكان وتم إلقاء القبض على الشخص المطلوب والتحرز على الدراجة، وبدلالته تم التوجه إلى المنزل الذي تمت سرقة الدراجة منه وتبين أنه يعود لرجل من مواليد 1956.

وبعد الدخول إلى المنزل شوهد صاحبه متوفياً ملقىً على الأرض ومقيد اليدين والقدمين ومغطى كامل وجهه بلاصق عريض وملفوف على رقبته كبل هوائي وبجانبه جامعة بلاستيكية.

وتبين أن زمن الوفاة مضى عليه أربع ساعات ويعود سببه إلى القصور التنفسي الحاد الناجم عن الخنق برباط.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف باتفاقه مع شخص آخر على قتل المغدور وسرقته ونقل المسروقات مع شخص ثالث، حيث تم إلقاء القبض على الأخيرين أيضاً، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وبتدقيق وضعهما تبين أنهما من أرباب السوابق بجرائم السرقة، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع ملابسات الجريمة.