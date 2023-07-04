وزير الزراعة يبحث مع نظيره الكوبي تعزيز التعاون الزراعي الثنائي

روما – البعث أون لاين

على هامش أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة بدورته 43 المنعقد في روما خلال الفترة من 1-7 تموز الجاري، التقى وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مع نظيره الكوبي، بيريز بريتو، وبحث معه علاقات التعاون الثنائي في المجال الزراعي بين البلدين، وأهمية التبادل التجاري من خلال المقايضة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة حسب الواقع الزراعي وبما يخدم مصلحة البلدين.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات افتراضية بين الفنيين في الوزارتين مستقبلاً والاطلاع على التجارب الناجحة، وتبادل الزيارات بينهما لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى وكالات الأمم المتحدة في روما السفير أيمن رعد، ومعاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد، والمستشار في البعثة السورية السيد إبراهيم الناصر، ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة، ومن الجانب الكوبي ممثل وزارة التجارة الخارجية والمندوب المناوب لدى بعثة كوبا.