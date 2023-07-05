البدء بالمرحلة الثانية لتأهيل سوق الحدادين بحلب

حلب – معن الغادري

تتواصل أعمال ترميم وتأهيل الأسواق المتضررة جراء الإرهاب في مدينة حلب القديمة، وذلك بالتشاركية مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بالتراث.

وبين المهندس أحمد الشهابي مدير خدمات المدينة القديمة أن أعمال الترميم والتأهيل لسوق الحدادين بمدينة حلب القديمة شارفت على الانتهاء، إذ تم الانتهاء من المشروع الأول والذي تضمن تركيب الأبواب الخشبية واستكمال اللمعات والأقواس الحجرية وتركيب المظلات الخشبية، بالإضافة إلى إنارة السوق بالطاقة البديلة، وإجراء عمليات الترميم لسبع محال تجارية، ليصبح العدد الإجمالي 38 محلاً تختص ببيع المكسرات والحلويات والأواني النحاسية.

أما تأهيل المواقع الأثرية وترميم الأسواق التقليدية فقد أوضح الشهابي أنه يشمل قلع البلاط الحجري ومن ثم رصفه مع الحفاظ على شكله ونوعيته وهويته التاريخية، وإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء عدسة بيتونية مسلحة، متوقعاً أن تنتهي كافة الاعمال في غضون شهر، ليدخل الخدمة ويلحق بركب الأسواق التي تم تأهيلها سابقاً.

وبما يخص باقي الأعمال المقررة ضمن خطة إعادة تأهيل الأسواق أشار المهندس الشهابي إلى أنه يتم التحضير للبدء بترميم سوق السقطية الشرقي والذي يضم 39 محلاً، وذلك بالتشاركية والتعاون بين مجلس المدينة ومديرية الآثار والمتاحف والأمانة السورية للتنمية ومؤسسة الآغا خان.

وتوقع الشهابي أن تنتهي أعمال الترميم والتأهيل مع نهاية العام الحالي 2023، وتتضمن الأعمال إزالة التجاوزات وقلع البلاط وتأهيل البنية التحتية، وإعادة بناء ما تهدم وترميم الواجهات والأقواس الحجرية وتنظيف سقف السوق، مشيراً إلى أن كافة الأعمال تنفذ بتقنيات ومواصفات فنية عالية الدقة، وبإشراف لجان فنية مشتركة متخصصة.