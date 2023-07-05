التعليم العالي: مقاعد دراسية مقدّمة من باكستان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 7 مقاعد دراسية مقدّمة من جمهورية باكستان الإسلامية، للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي حصراً، دورة 2022 أو 2021.

وأوضحت الوزارة أن المقاعد الدراسية المقدمة من باكستان تأتي في إطار برنامج المساعدات الفنية للعام الدراسي 2023 – 2024، وتشمل مقعدين دراسيين للحصول على درجة الإجازة في الصيدلة، ومقعدين للطب البشري، ومقعداً واحداً لطب الأسنان، ومقعدين للهندسة.

وأشارت الوزارة إلى أن القبول النهائي للطلاب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في باكستان، مبينةً أنه يمكن للطالب التقدّم إلى هذه المقاعد شخصياً أو عبر وكيله القانوني إلى مديرية العلاقات الثقافية في الوزارة، اعتباراً من 6-7-2023 ولغاية 13-7-2023 لاختصاصي الصيدلة والهندسة، ولغاية يوم الخميس 1-9-2023 لاختصاصي الطب البشري وطب الأسنان.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه المقاعد من خلال موقعها الإلكتروني.