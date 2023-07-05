الجيش الروسي يصدّ هجماتٍ أوكرانية على عدة محاور ويسقط 6 مسيّرات

موسكو- تقارير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها صدّت هجماتٍ للقوات الأوكرانية على عدة محاور، وأسقطت 6 مسيّرات أوكرانية، ودمّرت ثلاثة مراكز مستودعات أسلحة وتجمّعاتٍ تابعة للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول نتائج سير العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن القوات الروسية صدّت تسع محاولات هجومية أوكرانية ودمّرت ثلاث نقاط تمركز أسلحة ومعدات وقوات أوكرانية في أرتيوموفسك، كما تمّت تصفية ما يصل إلى 290 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز “فوزديكا” ومدفعين من طراز “دي 30” ومدفع واحد “مستا بي”، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الدفاع الإقليمي “109” في نيفيلسكي، في محور دونيتسك.

وفي محور كراسني ليمانسك، صدّ الجيش الروسي هجومين من اللواءين الآليين 63 و66 الأوكرانيين، كما تم استهداف مواقع ألوية الهجوم الجوي 21 و42 و63 و95، كما أحبط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في سيربرينسكي وتورسكوي، وتم القضاء على أكثر من 90 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفعي هاوتزر “دي 30”.

وفي محور جنوب دونيتسك، صدّت القوات الروسية خمس هجمات لقوات أوكرانية، كما أحبطت أعمال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في أوغليدار دونيتسك.

أما في محور زابوروجيه، فقد صدّ الجيش الروسي هجوم وحدات لواء الهجوم الجبلي 128 وأحبط أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في زابوروجيه.

وتم القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز “مستا بي”، ومدفعين من طراز “دي 20″، واثنتين من منصّات المدفعية الذاتية الدفع من طراز “أكاتسيا”، ومدفعية ذاتية الدفع كراب بولندية الصنع.

وفي محور كوبيانسك، تم استهداف وحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات الأوكرانية، والقضاء على ما يصل إلى 20 جندياً أوكرانياً، وتدمير رادار مضاد للبطارية “إيه إن تي بي كيو” أمريكي الصنع.

وفي محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جندياً أوكرانياً وتدمير ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز “أم 777″، ومحطتي بوكوفيل للحرب الإلكترونية.

وحسب التقرير اعترضت الدفاعات الجوية الروسية ستة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي “هيمارس”، كما تم تدمير ست مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخاركوف وزابوروجيه.

من جهة ثانية، وصفت وزارة الدفاع الروسية تقييم رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال توني راداكين، الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” حول “خسائر” المدرّعات الروسية المزعومة بأنه محض كذب.

وأكّدت الوزارة أن “كل هذا على خلفية رثاء القادة العسكريين البريطانيين الآخرين، وحتى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، حول الدمار الكامل لمخزوناتهم من الأسلحة ومئات القطع من المعدات التي تم إرسالها من أجل “الهجوم المضاد” الأوكراني، ولكنها “بشكل غير متوقّع” محترقة، ولا تكاد تلامس “القدرة القتالية المفقودة” المزعومة للجيش الروسي”.

وأضافت: “تستهدف صواريخ Storm Shadow بشكل متزايد البنية التحتية المدنية، لسوء الحظ تسبّب خسائر في صفوف المدنيين، أو أنها تسقط دون أن تنفجر، ولا تخيف سوى الجرابيع بضرباتها”.

وتابعت: “ستصبح كل هذه الخردة المعدنية البريطانية التي تم توريدها إلى نظام كييف، بعد صهرها، بمنزلة مواد خام جيدة للمناطق الروسية الجديدة للاستخدام في أعمال الترميم. ومن المحتمل أن يتم استخدام الرقائق الدقيقة المأخوذة من الصواريخ في “الغسالات” الروسية”.

وشدّدت الدفاع الروسية على أن “أهداف تصريحات الأدميرال راداكين الدعائية في البرلمان البريطاني واضحة وهي لتحصيل الأموال من الميزانية الفقيرة لشراء أسلحة جديدة للجيش بدلاً من القمامة المرسلة إلى أوكرانيا”.

وأشارت إلى أن هناك مشكلة واحدة فقط وهي كيفية إقناع دافعي الضرائب بأن الإمدادات العسكرية إلى كييف لها أي معنى ومفيدة لشيء ما.

وأكدت أنه في غياب أي نتائج للجيش الأوكراني على ساحة المعركة، لا يسعهم إلا أن يحلموا “بفقدان القدرة القتالية” للجيش الروسي.

وأردفت: إن الأهم من ذلك، أن مقر الدفاع البريطاني قد أعيد تدريبه على مهارات جديدة منذ فترة طويلة، من هيئة تحليل استراتيجي وتخطيط إلى فرع لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”. ومع هذه القدرات التحليلية لدى الأدميرال البريطاني راداكين لن يكون لدى الدفاع البريطانية قدم تقف عليها”.