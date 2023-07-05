السويداء.. 23 منشأة صناعية جديدة تدخل العمل
أعلنت مديرية صناعة السويداء أن 23 منشأةً صناعيةً وحرفيةً جديدةً دخلت إلى سوق العمل في المحافظة منذ بداية العام الجاري، برأسمال تجاوز مليار ليرة.
وأوضحت المديرية أن هذه المنشآت تشمل قطاعات غذائيةً وكيميائيةً وهندسيةً، وتتوزع بواقع 21 منشأةً حرفيةً صغيرةً ومنشأتين صناعيتين.
ولفتت المديرية إلى وجود متابعة دائمة لواقع عمل المنشآت الصناعية والحرفية، حيث تم الكشف منذ بداية العام الحالي على نحو 500 منشأة على امتداد المحافظة، مع إلغاء منشأة حرفية غذائية واحدة بناء على طلب من صاحبها.