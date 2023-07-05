الشيخ عنتير يُدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأهلنا في الجولان

الأرض المحتلة – سانا

أدان رئيس هيئة الفعاليات الفلسطينية الوطنية والقومية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ سلمان عنتير الجرائم الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في الجولان السوري المحتل.

وقال عنتير في بيان: “نستنكر ونُدين بشدّة الجرائم الوحشية والفاشية للكيان العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل”، مشيراً إلى أن أحدث هذه الجرائم عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، حيث قتل 12 فلسطينياً وأصاب أكثر من 100 بدم بارد، إضافةً لتجريفه وإحراقه ممتلكات ومنازل للفلسطينيين وتهجيرهم بالآلاف من بيوتهم في مشهد يعيد ذكرى النكبة قبل 75 عاماً، عندما هجّر الاحتلال المجرم الفلسطينيين من بيوتهم ليستوطن على أرضهم.

ولفت عنتير إلى أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية، ما يستوجب على المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الشأن والدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها لوقف جرائمه، حيث أن صمتها يعني أنها شريكة فيها.

وكان العشرات من أهلنا في الجولان السوري المحتل أصيبوا يومي الـ20 والـ21 من الشهر الماضي، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام خلال تصدّيهم لمحاولتها تجريف أراضيهم الزراعية في منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة، حيث منعوها من ذلك، مؤكّدين رفضهم القاطع إقامة التوربينات عليها.