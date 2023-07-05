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5-يوليو-2023
نشرة الإعلانات-العدد 901/ يوم الخميس 6-7-2023م/6 صفحات
العدد 17454 الخميس 6-7-2023
تعادل جديد لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الدورة العربية
أوكرانيا فأر تجارب للغرب
السويداء.. 23 منشأة صناعية جديدة تدخل العمل
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17454 الخميس 6-7-2023
الاعداد PDF
صحيفة البعث
5-يوليو-2023
العدد 17454 الخميس 6-7-2023
←
تعادل جديد لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الدورة العربية
نشرة الإعلانات-العدد 901/ يوم الخميس 6-7-2023م/6 صفحات
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