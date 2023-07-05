“القدس والتحديات الراهنة”.. محاضرة في ثقافي أبو رمانة

دمشق – سانا

أقامت مؤسسة القدس الدولية – سورية واللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، محاضرة بعنوان “القدس والتحديات الراهنة… محلياً ودولياً”، وذلك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة بدمشق.

وقدّم الباحث الدكتور حسين جمعة خلال محاضرته عرضاً عمّا يجري داخل فلسطين المحتلة، وما يقوم به كيان الاحتلال الصهيوني من اعتداءات وممارسات عنصرية تشمل تربية أطفاله على العنصرية والقتل، إضافةً إلى القوانين التي تسرق ملكية الأراضي وتنسبها للكيان الصهيوني، والعمل على الترويج لوجوده من خلال التطبيع السياسي، وطرح ما يسمّى “الدبلوماسية الإبراهيمية”.

وتطرّق جمعة إلى سياسات الاحتلال القائمة على التغيير الديموغرافي، من خلال جلب الصهاينة بأعداد كبيرة لتحقيق أهدافه المستقبلية وفرض الأمر الواقع وإنهاء القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يزال يبحث عن طرق غير حقيقية لإثبات وجود تاريخ صهيوني بالمنطقة.

وأكّد جمعة ضرورة أن يكون أبناء الشعب العربي فاعلين وذوي إرادة قوية لمواجهة المخططات الصهيونية في المنطقة.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة القدس الدولية – سورية، الدكتور خلف المفتاح أهمية إقامة هذه الفعاليات للإضاءة على ما يجري داخل فلسطين المحتلة بشكل واقعي وحقيقي، وكشف المخططات الصهيونية ونشر الوعي بين أبناء المجتمع العربي ومواجهتها بالشكل الأمثل.

حضر المحاضرة رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط، وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية، ونخبة من الباحثين والمهتمين.