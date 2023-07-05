اللاذقية.. تفعيل عمل الضابطة المائية

اللاذقية – البعث أون لاين

دعا محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال إلى تنسيق الجهود بين وحدات المياه الموزّعة على مناطق المحافظة، ومعالجة شكاوى المواطنين وتفعيل عمل لجان الضابطة المائية لا سيما المتعلقة بالتعديات على الشبكة لاستخدامها لأغراض السقاية وغيرها.

واستعرض المحافظ مع مدير عام مؤسسة مياه الشرب المهندس محمد ميهوب واقع المياه في المحافظة والمشاريع التي يتمّ تنفيذها حالياً سواء لدعم الوارد المائي وسير تنفيذها، أو معالجة بعض الاختناقات في المدينة وريف المحافظة.

ولفت المهندس ميهوب إلى مجموعة من المشاريع التي تنفذها ورشات المؤسسة ويتم العمل عليها حالياً.