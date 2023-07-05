انضمام نحو ٥٠٠ مطلوب للتسوية في مدينة تلبيسة

حمص – سمر محفوض

تستمرّ عملية التسوية التي انطلقت في مدينة المعارض بحي الوعر بحمص مع نهاية العام الماضي، وذلك في إطار بنود الاتفاقات التي طرحتها الدولة، لتسوية أوضاع المطلوبين، وشكّل افتتاح مركز التسوية في مجلس مدينة تلبيسة حافزاً إضافياً لينضمّ عدد كبير من المطلوبين تجاوز الـ٥٠٠ شخص بين مدنيين وعسكريين من أبناء تلبيسة والقرى المجاورة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

رئيس مجلس مدينة تلبيسة المحامي عبد القادر شعبان أوضح في تصريح خاص لـ”البعث”، أن التسوية مستمرة بواقع ثلاثة أيام من كل أسبوع في مركز مدينة تلبيسة، وثلاثة أيام أخرى في حي الوعر، لافتاً إلى أن الإقبال جيد جداً، كما أكّد أن جميع التسهيلات متوفرة ومتاحة، والعمل يجري ضمن تنظيم جيد ووفق إجراءات مبسّطة.

وتابع: إن افتتاح المركز في مبنى مجلس المدينة يأتي في إطار مراسيم العفو التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد، وفي سياق تقديم كل التسهيلات للراغبين بالانضمام إلى التسوية وتخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على العودة إلى ممارسة أعمالهم.

بدوره،الشيخ زكريا خضر الدقة، من وجهاء المنطقة، بيّن أن دور الوجهاء يتلخّص في تحفيز الأهالي وتشجيع المطلوبين على الاستفادة من مزايا هذه المكرمة، داعياً جميع المطلوبين إلى المسارعة بالانضمام إلى التسوية.

من جهتهم، أكّد عدد من الأهالي وأولياء الأمور أن هذه التسوية فرصة حقيقية ليعود الجميع يداً بيد لبناء سورية وإعادة إعمارها بعد دحر الإرهاب للوصول إلى النصر المؤزّر.

وأشاد عدد من المطلوبين الذين تمّت تسوية أوضاعهم بالتسهيلات الكبيرة المقدّمة والأجواء المريحة ضمن المركز.