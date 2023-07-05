بمشاركة سورية… افتتاح دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر

بمشاركة سورية تنطلق الدورة الـ 15 للألعاب الرياضية العربية مساء اليوم في الجزائر، وسط حفل افتتاح كبير عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دمشق، وذلك على استاد 5 جويلية.

ويتضمن الحفل الذي يحمل عنوان (صميم) العديد من اللوحات الفنية والإبداعية التي تجسد هذا الحدث الرياضي العربي الكبير، ويبرز الموروث المادي وغير المادي للجزائر المصنف عالمياً من قبل منظمة اليونيسكو على أن يختتم بمشهد ترحيبي للوفود المشاركة، ومن المتوقع توافد حضور جمهور كبير لمتابعة حفل الافتتاح.

وتشارك سورية بدورة الألعاب الرياضية العربية في الجزائر بألعاب كرة القدم لتحت الـ 23 عاماً، وألعاب القوى وكرة الطاولة والملاكمة والمصارعة والكاراتيه والجودو ورفع الأثقال والدراجات والسباحة والجمباز والريشة الطائرة والشطرنج والرياضات الخاصة.