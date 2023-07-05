تعادل جديد لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الدورة العربية

تعادل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الفلسطيني دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة في الجزائر.

منتخبنا وبعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب السعودية كان يتوقع أن يقدم صورة أفضل أمام المنتخب الفلسطيني الذي واجهه قبل أيام في بطولة غرب آسيا ، لكنه فشل في تحقيق الفوز الذي كان سيقربه من بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

مجريات المباراة عرفت في شوطها الأول سيطرة لمنتخبنا دون تجسيد لخطورة على المرمى ، مع بعض المحاولات الخجولة التي لم تصل لمرحلة التهديد رغم الاستحواذ على الكرة، فيما شهد الشوط الثاني أفضلية لمنتخب فلسطين الذي حاول الوصول لمرمى منتخبنا لكن تألق الحارس طه موسى أبقى النتيجة متعادلة حتى صافرة النهاية.

بصورة عامة لم تتغير أحوال منتخبنا مع المدرب المصري تامر حسن الذي حل بديلاً الهولندي مارك فوته الذي أقيل قبل أيام، فبقيت ذات السلبيات ونقاط الضعف التي تنتظر المعالجة.

منتخبنا مازال يمتلك حظوظاً للتأهل حيث سيواجه منتخب موريتانيا يوم السبت المقبل، وفي حال فوزه سيضمن بلوغ المربع الذهبي بغض النظر عن بقية النتائج في المجموعة.