تفاؤل تشريني ببلوغ نهائي الكأس وسلمان مديراً تنفيذياً

اللاذقية – خالد جطل

أبدى الكابتن محمد اليوسف مدرب فريق تشرين تفاؤله بعبور فريق المجد اليوم والوصول لنهائي كأس الجمهورية لكرة القدم رغم المصاعب التي تواجه الفريق وأبرزها الغيابات الكبيرة.

اليوسف أكد لـ”البعث” جهوزية الفريق للمواجهة الأصعب للبحارة في نصف النهائي والتي تفوق صعوبة مباراتيه السابقتين مع الوثبة بربع النهائي والفتوة في المباراة الفاصلة، وأرجع اليوسف صعوبة اللقاء إلى التحسن الذي حدث بفريق المجد في مرحلة الإياب مع مدربه الجديد الكابتن مصعب محمد والذي أحدث نقلة مميزة بالفريق إضافة لقوة خطه الخلفي حيث فشل كل من الطليعة وجبلة بالتسجيل في مرماه حيث الفريق يلعب بلا ضغوط ولا شيء لديه ليخسره بينما فريق تشرين يعاني من كثرة الغيابات حيث سيغيب ثلاثي المنتخب الأولمبي وهم أحمد حاتم ومحمد أسعد وHحمد دالي إضافة لأحمد المنجد وعبد الهادي حنبظلي وعزام خزام.

وقال اليوسف: أنا متفائل بتقديم مباراة كبيرة لأن تشرين عودنا دائماً على التفوق بالمباريات الصعبة وتشرين بمن حضر وثقتي باللاعبين كبيرة للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الأول للنادي بالكأس الأغلى على قلوبنا وإسعاد جماهيرنا الكبيرة، طالبت اللاعبين بطي صفحة المباراة الماضية واحترام منافسنا وتقديم أفضل ما لديهم وهدفنا الأول والخير سيكون الفوز والوصول للمباراة النهائية.

من جهة ثانية قررت إدارة نادي تشرين تكليف الكابتن حمدو سلمان مديراً تنفيذياً للنادي حيث سبق لسلمان شغل عضوية إدارة النادي لأكثر من مرة وهو أحد الداعمين الدائمين للنادي .