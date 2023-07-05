دراسة لمسار نقل إضافي بطرطوس

طرطوس-لؤي تفاحة

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل المهندس آصف حسن عن دراسة في المحافظة لمسار إضافي – خط موازي آخر – من أجل تخديم بعض الخطوط المزدحمة خلال اوقات الذروة وتغذيتها بعدد من الباصات والمكروباصات، نظراً لتعذر تخديم هذه الخطوط بعد إلزام سرافيس كل خط بالعمل على مسارخطه الأساسي وفق نظام GPS مثل “خط صافيتا أو الدريكيش “.

وفي سياق متصل أوضح حسن أنه تم توفير ما نسبته حوالي ٢٥% من كميات المحروقات وذلك بعد تطبيق نظام GPS، علماً أن هناك خطة لتزويد المحافظات ببرنامج ” تقريركشف الاحتيال” الذي قد يقوم بعض السائقين بمحاولة الاحتيال في مسار الخطوط المحددة بتركيب أكثر من جهاز على ذات المركبة، مبيناً أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عملية غش أو احتيال لغاية تاريخه.