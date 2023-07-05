طائرات الاحتلال تشنّ عدواناً جديداً على غزة

دولياً، أكّد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني أن جرائم الكيان الصهيوني وعدوانه على مدينة جنين ومخيمها لن تنال من عزيمة الفلسطينيين ومقاومتهم للاحتلال، بل ستزيدهم إصراراً على الدفاع عن أرضهم ومقدّساتهم وحقوقهم المشروعة.

وأشار قاآني في كلمة له إلى أن الفلسطينيين جيلاً بعد جيل متمسكون بثوابتهم ومبادئهم، ولا يتوانون عن تقديم التضحيات في سبيل استعادة أرضهم وحقوقهم كاملةً غير منقوصة، رغم وحشية الاحتلال ومجازره، في ظل استمرار الصمت الدولي غير المبرر عن ذلك.

وأكّد قائد فيلق القدس أن الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة الذي يتصدّى دائماً لمخططات الاحتلال وإرهابه لم ولن يسمحوا له بتمريرها، ليس في جنين فحسب بل في كل فلسطين المحتلة.