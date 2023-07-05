فيتامين د  آثار وقائية على النوبات القلبية

“البعث الأسبوعية” ــ لينا عدرا

بالإضافة إلى فوائده المعروفة للعظام والجلد، يبدو أن فيتامين د قد يقلل أيضاً من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. أجرى باحثون أستراليون دراسة جديدة تشير إلى أن تناول فيتامين (د) شهرياً يمكن أن يمنع النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة هي الأكبر على الإطلاق حول هذا الموضوع، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على الصلة بين فيتامين د وصحة القلب والأوعية الدموية.

درس الباحثون ما إذا كان تناول فيتامين (د) شهرياً من قبل كبار السن يمكن أن يؤثر على معدل الأحداث القلبية الوعائية، وخاصة النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وشملت نتائج الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، 21315 أسترالياً تتراوح أعمارهم بين 60 و84 عاماً. تلقى هؤلاء المشاركون إما جرعة من فيتامين (د) أو دواء وهميا عن طريق الفم كل شهر لمدة تصل إلى خمس سنوات، وأفاد ما يقرب من 80٪ من المشاركين بتناول 80٪ على الأقل من الجرعات الموصى بها طوال فترة الدراسة.

قام الباحثون بعد ذلك بتحليل البيانات لتحديد ما إذا كان المشاركون قد عانوا من نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو خضعوا لإعادة تكوين الأوعية التاجية، وإحالة المعلومات حول حالات الدخول إلى المستشفى والوفيات.

وخلص الباحثون إلى أن المجموعة التي تناولت فيتامين (د) لديها معدل أقل بنسبة 9٪ من الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، بانخفاض قدره 5.8 حدث لكل 1000 مشارك. على وجه التحديد، كان معدل الاحتشاء أقل بنسبة 19٪ في المجموعة التي تناولت فيتامين (د) مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، وكان معدل إعادة تكوين الأوعية التاجية أقل بنسبة 11٪. ولم يلاحظ أي اختلاف كبير في معدل السكتة الدماغية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لها حدود، فقد لاحظ الباحثون أن التأثيرات الوقائية لفيتامين (د) بدت أكثر وضوحاً في المشاركين الذين يتلقون العلاج الأولي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الستاتين. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن حجم التجربة يشير إلى وجود صلة بين تناول فيتامين (د) ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، إلا أن الاختلاف في المخاطر المطلقة بين المجموعتين كان صغيراً.