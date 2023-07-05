مباحثات سورية تونسية لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم مع سفير جمهورية تونس في دمشق محمد المهذبي اليوم، علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وآفاق تطويرها.

وبين إبراهيم أهمية العلاقات السورية التونسية وضرورة فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ولا سيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على تطوير وتفعيل البرنامج التنفيذي العلمي والبحثي، في مجال تبادل المنح الدراسية والزيارات العلمية المشتركة وتبادل الخبرات بين الجامعات السورية والتونسية.

وقدم الوزير إبراهيم لمحة عن منظومة التعليم العالي ومراكز البحوث العلمية والهيئات في سورية ومراحل تطورها والتوسع في الاختصاصات العلمية، والمشافي الجامعية التي تقوم بتدريب الطلاب، إضافة إلى دورها في التشخيص والعلاج.

بدوره أشاد سفير جمهورية تونس بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات السورية وخريجيها الذين حققوا حضوراً متميزاً في العديد من الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أهمية تبادل الآراء والأفكار وتعزيز الروابط العلمية والثقافية وإعادة تفعيلها إلى مستوى أفضل مما كانت عليه سابقاً والتركيز على التنمية البشرية ومستقبل الشباب السوري والتونسي في عالم يتطور يوماً بعد يوم.

حضر اللقاء الدكتورة فادية ديب، والدكتور عبد اللطيف هنانو معاونا الوزير، والدكتور عقيل محفوض مدير العلاقات الثقافية