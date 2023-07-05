مباحثات سورية كوبية حول آليات تعزيز التعاون التجاري والزراعي

وعلى هامش أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدورته الـ43 المنعقد في روما خلال الفترة من 1 إلى 7 تموز الجاري، بحث أمس وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع نظيره الكوبي بيريز بريتو علاقات التعاون الثنائي في المجال الزراعي بين البلدين وإمكانية التبادل التجاري من خلال المقايضة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة حسب الواقع الزراعي بما يخدم مصلحة الجانبين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماعات افتراضية بين الفنيين في الوزارتين والاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل الزيارات لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المندوب الدائم لسورية لدى وكالات الأمم المتحدة في روما السفير أيمن رعد ومعاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد والمستشار في البعثة السورية إبراهيم الناصر ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة، ومن الجانب الكوبي ممثل وزارة التجارة الخارجية والمندوب المناوب لدى بعثة كوبا.