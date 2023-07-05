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5-يوليو-2023
وزارة السياحة تقدم أرقامها عن النصف الأول من عام 2023.. 38,5 مليار ليرة سورية إيرادات الفنادق العائدة للوزارة
مجلة البعث الأسبوعية العدد 119
دراسة لمسار نقل إضافي بطرطوس
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جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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الاعداد PDF
مجلة البعث الأسبوعية
مجلة البعث الأسبوعية العدد 119
الاعداد PDF
5-يوليو-2023
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دراسة لمسار نقل إضافي بطرطوس
وزارة السياحة تقدم أرقامها عن النصف الأول من عام 2023.. 38,5 مليار ليرة سورية إيرادات الفنادق العائدة للوزارة
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