5-يوليو-2023

جريدة البعث

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محافظة حلب تصدر الجدول الثالث لمتضرري الزلزال في حي سيف الدولة

البعث أونلاين 

أصدرت محافظة حلب الجدول الثالث المتضمن أسماء المتضررين الذين تهدمت مبانيهم وعقاراتهم السكنية والتجارية نتيجة الزلزال في حي سيف الدولة (منطقة الأنصاري)، وعددها 1081 مقسماً، وذلك بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 وتعليماته التنفيذية المتعلقة بمنح إعفاءات خاصة وحزمة من التسهيلات للمتضررين إثر الزلزال، ووفقاً لمحضر اللجنة المشكلة بقرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 554 ق تاريخ 20-3-2023، برئاسة محافظ حلب، والمصدق عليه من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة حلب الدكتور عبد القادر دواليبي أنه يحق للمواطنين ممن لم ترد أسماؤهم ضمن الجدول رقم 3 المذكور، تقديم طلب إلى المحافظة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الجدول، وذلك وفق النموذج المعتمد في ديوان المحافظة، لدراسة الطلبات ومعالجتها من قبل اللجنة.

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