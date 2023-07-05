مدفيديف: الحرب في أوكرانيا ستتوقّف إذا امتنع الغرب عن مدّ كييف بالسلاح

موسكو – واشنطن – سانا:

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن الأعمال القتالية في أوكرانيا ستتوقف في غضون أيام إذا توقّفت أمريكا وأتباعها فوراً عن مدّ نظام كييف بالسلاح.

وقال مدفيديف في منشور له وفقاً لوكالة نوفوستي: “إذا توقّف الناتو ولا سيما الولايات المتحدة وجميع الأتباع عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة ووسائل التدمير، فإن العملية العسكرية الخاصة ستتوقف في غضون بضعة أشهر فقط، وفي حال توقفوا الآن عن إمداد أوكرانيا بأسلحتهم فإن الأعمال القتالية ستنتهي وتتوقف في غضون أيام قليلة”.

وطالبت روسيا مراراً وتكراراً الغرب بوقف مدّ كييف بالأسلحة، لأنه يعرقل أي عملية سلام ويزيد من أمد الصراع.

من جانبه، قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف: إن الولايات المتحدة لطخت نفسها بالعار، بدعمها العلني للنازيين الأوكرانيين من خلال السماح بزيارة ممثلي كتيبة آزوف الإرهابية للكونغرس الأمريكي.

ونقل موقع (RT) عن أنطونوف قوله: “لا يجوز النظر بلا مبالاة إلى كيفية تكريم ورثة الزعيم النازي هتلر وغيره في الدولة التي ساهمت في هزيمة ألمانيا النازية.. هذه خيانة لذكرى الأمريكيين الذين ضحّوا بأرواحهم خلال الحرب العالمية الثانية”، معتبراً أن الدعم المفتوح للنازيين الأوكرانيين سيظل وصمة عار لا تُمحى في تاريخ أمريكا.

وشدّد أنطونوف على أن الإرهابيين، الذين ارتكبوا العديد من الجرائم ضد السكان الروس في دونباس يلقون الآن خطاباتٍ داخل جدران جامعة ستانفورد، التي كانت تتمتع بالسمعة الحسنة سابقاً، مضيفاً: “هنا يظهر السؤال: ما هي رؤية العالم التي يريدون غرسها في الشباب الأمريكي والطلاب الأجانب الذين يدرسون هنا”.

وأكّد أنطونوف أن واجب الإنسانية هو معارضة تمجيد النازية بكل قوتها، مضيفاً: “نحن دائماً نحث واشنطن دون كلل على حل هذه المشكلة”.

من جهة ثانية، جدّدت روسيا التأكيد أن الجزء المتعلق بالصادرات الروسية من الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب لم يتم تنفيذه، لذلك لا توجد أسباب في الوقت الحالي لتمديدها.

وردّاً على سؤال صحفي حول إمكانية تجديد هذه الاتفاقيات، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين اليوم وفقاً لوكالة تاس: إن موسكو ستعلن في الوقت المناسب قرارها بشأن صفقة الحبوب، ولا يزال هناك متسع من الوقت للوفاء بالاتفاقيات المتعلقة بالصادرات الروسية.