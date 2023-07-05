وزارة السياحة تقدم أرقامها عن النصف الأول من عام 2023.. 38,5 مليار ليرة سورية إيرادات الفنادق العائدة للوزارة

دمشق – البعث

بيّنت وزارة السياحة في عدة تصريحات أن عدد الطلاب في المدارس والمعاهد الفندقية ومركز التدريب السياحي والفندقي دمر /5462/ طالب وطالبة تخرج منهم /1308/ خريج بينما خلال عام 2022 بلغ عدد الطلاب في المدارس والمعاهد الفندقية ومركز التدريب السياحي والفندقي /4451/ طالب وطالبة تخرج منهم /1272/ خريج كما بلغ خلال عام 2023 عدد الطلاب في مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة /2931/ طالب وطالبة تخرج منها /1610/ خريج. بينما خلال عام 2022 بلغ عدد الطلاب /5117/ طالب وطالبة تخرج منهم /1606/ خريج وبلغ عدد طلاب كليات السياحة /3610/ طالب خلال عام 2023 مقارنة مع /1469/ طالب عام 2022.

وبالنسبة للدورات التدريبية السياحية والفندقية فقد أقامت /198/ دورة تدريبية في مراكز التدريب والتأهيل السياحي والفندقي الخاصة بعدد المتدربين /2000/ متدرب، و4 دورات في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي والمعاهد التقانية التابعة لعملها لـ 168 متدرب كما تم تنفيذ عدد من الدورات في المعهد التقاني بحلب تنفيذاً للاتفاق الموقع مع مؤسسة سند التنموية لـ/1500/ متدرب.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى مؤشرات تطور الإيرادات في القطاع السياحي لمنتصف عام 2023 حيث بلغت إيرادات الفنادق العائدة للوزارة /38,5/ مليار ليرة سورية خلال عام 2023 بإجمالي ربح /7,5/ مليار ليرة سورية كما بلغت إيرادات فندق فورسيزنز الذي تساهم فيه وزارة السياحة ومحافظة دمشق 56,269 مليار ل. س لنهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 29,501 ل. س لنفس الفترة من العام 2022 و بلغ خلال عام 2023 حجم الأرباح الإجمالية المحققة للشركات التابعة للوزارة .. الشركة السورية للنقل والسياحة بما يُقارب /5/ مليار ليرة سورية ومجموع الإيرادات للنصف الأول من عام 2023 (7,200) مليار ل. س مقارنة بـ (6,414) مليار ل.س مجموع الإيرادات عن كامل العام 2022 والشركة السورية العربية للفنادق والسياحة بما يُقارب /1/ مليار ليرة سورية ومجموع الإيرادات للنصف الأول من عام 2023 (5,910) مليار ل. س مقارنة بـ (2,990) مليار ل.س مجموع الإيرادات لنفس الفترة من العام 2022 وفي الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية بما يُقارب /30/ مليار ليرة سورية.

وأشارت وزارة السياحة إلى ترخيص عدد من المنشآت السياحية حيث تم ترخيص /5/ منشآت سياحية خلال عام 2023 منها /3/ منشآت سياحية وفق صيغة الـ BOT، بينما خلال عام 2022 بلغ عدد المنشآت المرخصة /8/ منشآت سياحية منها /2/ منشأة سياحية وفق صيغة الـ BOT كما بلغ عدد المنشآت الموضوعة بالخدمة /62/ منشأة سياحية منها /13/ منشأة جديدة بكلفة استثمارية /240/ مليار ل.س بالأسعار الحالية، مقابل /39/ منشأة سياحية خلال نفس الفترة من عام 2022 وبكلفة استثمارية /58/ مليار ل.س (الكلفة بأسعار عام الدخول بالخدمة).