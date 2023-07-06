إصابة 5 بحارة في اصطدام ناقلة نفط ترفع علم الباهاما بسفينة إيرانية

طهران- سانا

أعلنت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن ناقلة النفط “ريتشموند فوييجر” التي تحمل علم جزر الباهاما اصطدمت بسفينة إيرانية، ما أدّى إلى إصابة 5 أشخاص من أفراد طاقمها بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن الهيئة قولها: إن الناقلة “ريتشموند فوييجر” دخلت مياه عُمان الإقليمية بعد الحادث، دون الالتفات إلى القواعد والأنظمة البحرية الدولية وتحذيرات بحرية الجيش الإيراني، وغيّرت مسارها وتوارت عن الأنظار بعد اصطدامها بالسفينة الإيرانية.

وأشارت الهيئة إلى أنه في الساعات الأولى من التصادم طلب صاحب السفينة الإيرانية الحجز الفوري على الناقلة المخالفة بالرجوع إلى السلطات القضائية في هرمزكان، وبعد إصدار أمر المحكمة تم وضع مصادرة ناقلة النفط المخالفة للبحرية الإيرانية على جدول الأعمال بوصف ما قامت به هذه الناقلة مخالفة قانونية.

وأوضحت أنه تم التعرّف صباح أمس على ناقلة النفط المخالفة، ولكنها تجاهلت تحذيرات سفينة القوات البحرية الإيرانية، ودخلت المياه الإقليمية لسلطنة عُمان، وتم إبلاغ سلطنة عُمان الصديقة عبر مركز جابهار للأمن البحري الدولي بذلك، لافتة إلى أنه ما زالت قضية هذا الانتهاك للحقوق والقوانين الدولية مفتوحة ومستمرة لملاحقة وتوقيف ناقلة النفط هذه.