ازدياد ملحوظ بالسياح العرب والأجانب في حمص

حمص – صديق محمد

أوضحت مديرة سياحة حمص ملك عباس أنه تم لحظ زيادة في أعداد القدوم للأجانب والعرب وزيادة في عدد الحجوزات الفندقية، مشيرة الى إجراءات من شأنها تفعيل الواقع السياحي في المحافظة كتشديد الرقابة على المنشآت السياحية والتأكيد من جاهزيتها الفنية والخدمية لاستقبال الموسم السياحي الحالي وتكثيف الجولات عليها، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وخاصة في تدمر وحمص القديمة من خلال برنامج دعم فوائد القروض.

ولفتت عباس إلى التحضير لعدة مهرجانات خلال الموسم السياحي للعام الحالي منها مهرجان مملكة قطنا ومهرجان القلعة والوادي، حيث استطاع المهرجانات استقطاب الزوار من المحافظات السورية، مع ازدياد أعداد المغتربين السوريين القادمين من دول مختلفة خاصة مع عودة الأمان والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية وانتعاش القطاع السياحي.

يشار إلى أنه يوجد عدة مقومات أساسية للسياحة في محافظة حمص أهمها السياحة الدينية الناشطة بسبب وجود العديد من الأماكن الدينية الهامة لزيارتها مثل مسجد خالد بن الوليد وكنيسة السيدة العذراء ( أم الزنار ) اللذان يكتسبان أهمية خاصة، كما أن هناك سياحة التسوق وهذا يعود لموقع حمص الجغرافي وأسواقها المختلفة بالإضافة إلى السياحة التراثية والتي تتمثل بالتراث العريق إضافة إلى السياحة الشعبية للمنتزهات الشعبية في ريف المحافظة الغربي.