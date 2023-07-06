6-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة

البعث أونلاين 

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً، وحاراً جداً في المناطق الشرقية والجزيرة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً، وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت
دمشق 37 / 20 36 / 20 37 / 19
القنيطرة 28 / 17 27 / 16 28 / 17
درعا 34 / 18 33 / 17 34 / 18
السويداء 30 / 16 29 / 15 30 / 16
حمص 31 / 21 30 / 20 31 / 20
حماة 36 / 22 34 / 21 35 / 21
الحسكة 44 / 27 43 / 26 39 / 25
اللاذقية 31 / 25 30 / 24 30 / 25
طرطوس 30 / 25 29 / 24 30 / 25
حلب 37 / 22 35 / 22 36 / 21
إدلب 34 / 22 33 / 22 34 / 21
دير الزور 44 / 28 43/ 27 41 /27
الرقة 39 / 25 37 / 24 38 / 24

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