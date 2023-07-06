الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً، وحاراً جداً في المناطق الشرقية والجزيرة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً، وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: