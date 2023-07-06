الدراجات تنهي التحضيرات للدورة العربية والتتويج ممكن

توجّهت صباح اليوم بعثة منتخبنا الوطني للدراجات إلى الجزائر، حيث ستشارك في الدورة العربية التي انطلقت بشكل رسمي مساء أمس. منتخبنا يشارك بالدورة في مسابقات الفردي العام والفردي ضد الساعة والفرق ضد الساعة، والمشاركة هي فقط لفئة الإناث كون فئة الذكور بعيدة عن المشاركات بالدورات العربية لفترة طويلة ولا مجال للمنافسة في الدورة الحالية.

مدرّب منتخبنا الوطني سامر ويس كشف لـ”البعث” أن المنتخب أقام معسكراً في دمشق ومن ثم تمّ الانتقال إلى اللاذقية حيث أقام معسكراً مغلقاً، وتمّ اختيار اللاذقية كونها قريبة جداً من حيث الأجواء والمسالك الطرقية التي ستقام عليها منافسات الدورة وهي ولاية تيبازة الجزائرية، وهو ما ساعد اللاعبات على التحضير والإعداد بشكل جيد ومثالي، وتضمن المعسكر تدريبات فنية محدّدة تركزت على التكتيك والتكنيك ومهارات اللعبة للارتقاء بمستوى اللاعبات، مبيناً أن المعسكر رغم مدته القليلة إلا أنه جيد من حيث الإعداد والتحضير كون مسالك الطرق في اللاذقية تختلف من منطقة لأخرى، وهو المكان الذي يمكن الإعداد والتحضير الجيد فيه، وبالتالي ستكون الفائدة مقبولة، إلا أننا كنا نحتاج لوقت أطول ولفترات متعددة لا أن يقتصر التحضير قبل موعد انطلاق البطولة بفترة قصيرة كون الإعداد يحتاج لمدة طويلة، وكان التدريب مستمراً للتعرف على مسالك أكثر من حيث الصعود والنزول وغير ذلك.

وأضاف ويس: نأمل أن يحقق منتخبنا نتائج جيدة في هذه الدورة، كما فعل العام الماضي في بطولة العرب في الإمارات العربية المتحدة، حيث حققنا خمس ميداليات متنوعة، وإذا نجح منتخبنا بذلك نكون قد عوّضنا عن بطولة آسيا التي اعتذرنا عن مشاركتنا فيها لضعف الإمكانات المادية، على الرغم من أنها كانت محطة رياضية مهمة جداً لمنتخبنا من حيث التحضير والإعداد والتعرف أكثر على حيثيات اللعبة والاستعداد المثالي.

وأشار ويس إلى أن التعويل كبير على اللاعبات في تحقيق نتائج جيدة في الدورة على مستوى الفردي العام رغم وجود مستويات متقدمة من اللاعبات المشاركات من الدول الأخرى والصعود لمنصات التتويج والظفر بميداليات متنوعة تساعد في زيادة غلة البعثة السورية المشاركة.

الجديرُ بالذكر أن منافسات بطولة الدراجات تنطلق يوم التاسع من الشهر الجاري، ويتألف منتخبنا من اللاعبات: ميران فارس، ومرح خضر وحلا زيدان وساندي درغام ولجين حسن وسهى شملص وأميرة علبي.

عماد درويش