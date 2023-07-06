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6-يوليو-2023
نشرة الإعلانات-العدد 902/ يوم الجمعة 7-7-2023م/2 صفحة
العدد 17455 الجمعة 7-7-2023
هل تستطيع واشنطن الاستمرار في استفزاز موسكو؟
مباحثات سورية فنزويلية لتعزيز التعاون في المجال الزراعي وتبادل المنتجات
وزراء خارجية دول عدم الانحياز يعتمدون إعلان باكو بختام اجتماعهم في أذربيجان
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17455 الجمعة 7-7-2023
الاعداد PDF
صحيفة البعث
6-يوليو-2023
العدد 17455 الجمعة 7-7-2023
←
هل تستطيع واشنطن الاستمرار في استفزاز موسكو؟
نشرة الإعلانات-العدد 902/ يوم الجمعة 7-7-2023م/2 صفحة
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