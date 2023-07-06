بكلفة 750 مليون استكمال تعبيد طرقات بدرعا

درعا – دعاء الرفاعي

تستكمل الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية أعمال تعبيد وفرش الطرقات الرئيسية والفرعية في بلدات الريف الغربي من المحافظة.

وبين مدير الفرع المهندس عفيف الزعبي أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ ومد قمصان زفتية لعدة طرق حيوية في بلدة تل شهاب بقيمة عقدية بلغت 50 مليون ليرة، لافتاً إلى أن العمل يسير بوتيرة جيدة وضمن الشروط والمواصفات الفنية وبجودة عالية وبالاعتماد الكلي على آليات الشركة ومواردها المادية والبشرية، موضحاً أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال مشاريع في مختلف مجالس المدن ومنها تسيل وحيط المزيريب، حيث باشرت كوادر الشركة بتنفيذ طرق هامة لتلك البلدات بقيمة تصل إلى 500 مليون ليرة تتضمن تنفيذ أعمال صيانة وتعبيد للطرقات بمادة المجبول الزفتي.

وأشار الزعبي إلى أن الأعمال ستنتقل إلى الريف الشرقي نهاية الشهر الجاري لتشمل بلدات غصم وبصرى والسهوة والجيزة بقيمة تصل إلى 200 مليون ليرة، مبيناً أن تكلفة الأعمال المنفذة وقيد التنفيذ ستصل إلى مليار ليرة سورية.