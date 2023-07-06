روسيا تختبر قاذفة صواريخ استراتيجية محدثة

موسكو- سانا

أعلنت شركة روستيخ الروسية اليوم أن أول حاملة صواريخ استراتيجية تجريبية محدّثة من طراز “توبوليف 160 إم” بدأت اختباراتٍ مشتركة من أطقمها، وممثلي وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للشركة قوله في بيان: إن “الأنموذج الأولي لحاملة الصواريخ الاستراتيجية التي تمّت ترقيتها من طراز “توبوليف 160 إم” بدأ في تنفيذ برنامج الاختبارات الحكومية المشتركة، حيث يتم إجراء اختبارات للمحركات والتقنيات المستخدمة فيها”.

وأضاف البيان: إن “طراز توبوليف 160 إم الجديد زوّد بمحرّكاتٍ مطوّرة وإلكترونيات طيران محدثة، إضافة إلى أنظمة جديدة للتحكّم بالأسلحة وأسلحة حديثة وأنظمة حرب إلكترونية”، موضحاً أن الطائرة المحمّلة بأسلحتها الكاملة تستطيع أن تحلّق لمسافة تزيد على 10 آلاف كيلومتر أو لمسافة 16 ألف كيلومتر، عندما لا تحمل أسلحتها كافة.

يُشار إلى أن طائرات “تو 160” وطائرات “تو 22 إم 3″ و”تو 95 إم إس” تشكّل القوة الرئيسية لسلاح الجو الاستراتيجي البعيد المدى الروسي، وتملك القوات الجوية الروسية نحو 120 طائرة منها.