ساعاتي في اجتماع هيئة المكتب: للشباب دور مركزي في تعزيز مفهوم الحوار وتفعيله

دمشق – البعث

برئاسة الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الشباب المركزي، عُقد اليوم اجتماع هيئة المكتب في مبنى القيادة المركزية للحزب.

واستهلّ الرفيق ساعاتي الاجتماع بنقل تحيّات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته للرفاق المجتمعين بالنجاح والتوفيق.

وأكّد الرفيق ساعاتي أهمية الحوار كمبدأ أساسي لتطوير المنظومات في أي دولة، وذلك لأنه ينطلق من احترام الآراء المتبادلة ويؤدّي إلى تبادل الأفكار وتقاطع الخبرات وصولاً إلى أفضل المخرجات لتطوير المنظومات كافة، وخاصة التي تمسّ الشباب ومستقبلهم، مشدّداً على الدور المركزي والحيوي للشباب بفكرهم المتقد وروحهم الشابة في تعزيز المفهوم وتفعيله بمختلف المفاصل والقضايا.

بدورهما، قدّم كل من الرفيق وزير التعليم العالي والرفيقة رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، عرضاً عن مجريات اجتماع السيد الرئيس مع مجلس التعليم العالي وتوجيهات سيادته المهمّة لتطوير منظومة التعليم العالي.

كذلك ناقش الاجتماع خطة عمل المكتب وما تم تنفيذه منها والمداخلات التي تقدّم بها الرفاق الوزراء والرفاق المجتمعون، وأجاب الرفيق رئيس مكتب الشباب المركزي عن المداخلات التي تقدّم بها الرفاق أعضاء هيئة المكتب.

حضر الاجتماع الرفيقان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية، والرفاق رؤساء منظمات الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة، والرفيق قائد كتائب البعث والرفيق عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي والرفاق رؤساء مكاتب الشباب الفرعية.