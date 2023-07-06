علييف: على ماكرون الاعتذار عن ماضي فرنسا الاستعماري

باكو- سانا

طالب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا، بالاعتذار عن ماضيها وجرائمها الاستعمارية والإبادة الجماعية ضد دول أعضاء في حركة عدم الانحياز بإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.

ونقلت وكالة تاس عن علييف قوله موجّهاً حديثه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “إن الاعتذار لملايين الأشخاص الذين استعمرهم أسلافه واستُخدموا كعبيد وقُتلوا وعُذّبوا وأذلوا، لن يكون مجرّد اعتراف بالذنب التاريخي لفرنسا، ولكن ذلك سيساعدها أيضاً في التغلب على تبعات الأزمة السياسية والاجتماعية والإنسانية العميقة التي وجدت نفسها فيها بعد القتل بطريقة وحشية بحق مراهق جزائري على أيدي الشرطة الفرنسية.

واندلعت احتجاجات واسعة النطاق مؤخراً في مدينة نانتير الفرنسية على خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري على يد الشرطة الفرنسية، وتم اعتقال المئات من المشاركين في هذه الاحتجاجات، وفرض قيود وإجراءات أمنية مشدّدة.