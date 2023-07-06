فرع قوى الأمن الداخلي للحزب يعقد مؤتمره السنوي.. الشوفي: أساس الصمود هو العقيدة والانتماء الوطني

دمشق – البعث تيمُّناً بقول الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد: “سورية قلب العروبة وفي قلبها”، انعقد المؤتمر السنوي لفرع قوى الأمن الداخلي للحزب لعام 2023 بحضور عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتَبَي التربية والطلائع والتنظيم المركزيين الرفيق اللواء ياسر الشوفي الذي استهلّ المؤتمر بنقل تحيّات ومحبّة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد وتحيّات الرفاق في القيادة المركزية للرفاق المجتمعين، ثم قدّم عرضاً مكثّفاً لأبرز المستجدات السياسية على مستوى المنطقة والعالم، منوّهاً إلى آخر التطوّرات الحاصلة بعد عودة الجامعة العربية إلى سورية.

وأشادَ الرفيق الشوفي بالانضباط المسلكيّ لدى الرفاق في قوى الأمن الداخلي، مشدّداً على أهمية دورهم لأنهم الأقرب إلى المجتمع وهم ركيزة الأمان للمواطنين، كما استذكرَ التضحيات التي قدّموها جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري الصامد، مبيّناً أنّ أساس ذلك الصمود هو العقيدة والانتماء الوطني الذي كانت محصلته النصر الكبير الذي حقّقته سورية.