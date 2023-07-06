كيفية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

أعلن الدكتور سيرغي غيلياريفسكي رئيس مركز أمراض القلب في المركز الروسي لبحوث الشيخوخة بجامعة بيروغوف الطبية، أنه لعمل القلب بصورة طبيعية يجب أن تكون الأوعية الدموية نظيفة ومرنة.

ويقول في مقابلة بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب الذي يصادف يوم 6 تموز: مع التقدم بالعمر على خلفية الأمراض المزمنة وعوامل الخطر الأخرى تصبح الأوعية الدموية أكثر صلابة، وتتراكم على جدرانها الداخلية لويحات تصلب الشرايين أو لويحات الكوليسترول، تسبب تدفق كمية أقل من الدم ما يجبر القلب على بذل مجهود أكبر . وأحيانا تتفتت هذه اللويحات وتسد الوعاء الدموي ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

ويشير إلى أنه من أجل تحسين حالة القلب والأوعية الدموية وتخفيف التغيرات الحاصلة فيها بسبب التقدم بالعمر يجب اتباع تدابير وقائية: إعادة وزن الجسم إلى طبيعته، اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات البسيطة وسعرات حرارية زائدة وممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.

ويقول: يوصى بالمشي 8000 خطوة على الأقل في اليوم.حيث أظهرت نتائج دراسات علمية أن تخصيص 5 دقائق من كل ساعة من ساعات العمل في المكتب للمشي يؤدي إلى تخفيض خطر ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم كثيرا.

وتشمل تدابير الوقاية أيضا الإقلاع عن التدخين وتخفيض مستوى الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والوقاية من الأمراض المصاحبة وخاصة الالتهابات ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض امراض القلب والأوعية الدموية.