مباحثات سورية فنزويلية لتعزيز التعاون في المجال الزراعي وتبادل المنتجات

روما- سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع نظيره الفنزويلي كاسترو سوتيلدو علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها، وخاصة في المجال الزراعي، وتبادل المنتجات.

وأكّد الوزير قطنا، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش فعاليات المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” بدورته الـ43 المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، متانة العلاقات التي تجمع بين سورية وفنزويلا قيادة وشعباً، مشيراً إلى وجود جالية سورية كبيرة أصبحت من نسيج الشعب الفنزويلي، وعزّزت من علاقات البلدين.

ولفت قطنا إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية، وتسهيل تبادل السلع الزراعية المصنّعة ومدخلات الإنتاج، واعتماد مبدأ المقايضة، وتنظيم إجراء لقاءات بين الفرق الفنية والتنسيق ووضع إطار للتعاون الثنائي.

بدوره أشاد وزير الزراعة الفنزويلي بعلاقات الصداقة التي تربط شعبي البلدين، وخاصة مع وجود جالية سورية كبيرة في فنزويلا، ومنهم رجال أعمال يمكن أن يؤدّوا دوراً مهماً في تطوير التعاون، وتعزيز التبادل التجاري، منوهاً بالزيارة التاريخية للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز إلى سورية، التي ساهمت في ترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين.

حضر اللقاء المندوب الدائم لسورية لدى وكالات الأمم المتحدة في روما السفير أيمن رعد، ومعاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد، ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة.. ومن الجانب الفنزويلي السفيرة هيفاء العيسمي المندوب الدائم لجمهورية فنزويلا لدى وكالات الأمم المتحدة في روما.