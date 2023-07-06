محروقات حلب تحدد كميات دعم مخصصات القطاع الزراعي

حلب – البعث أون لاين

حدّدت لجنة محروقات حلب أولويات دعمها للقطاع الزراعي، إذ قررت

تخصيص كمية 50 ليتر من مادة المازوت لكل هكتار لفلاحة محصول الذرة الصفراء، منها /25/ ليتر بالسعر المدعوم و/25/ ليتر بسعر التكلفة، كما قررت دعم عملية الري للمساحات المزروعة على الآبار بكمية /50/ ليتر بالسعر المدعوم للمساحات المرخصة و/50/ ليتر بسعر التكلفة للهكتار الواحد للمساحات غير المرخصة.

وخصت ري الخضار الصيفية بكمية /50/ ليتر للهكتار الواحد بالسعر المدعوم للمساحات المرخصة و/50/ ليتر بسعر التكلفة للمساحات غير المرخصة، إضافة الى تخصيص كمية /25/ ليتر للهكتار لفلاحة الأراضي المشجرة بالسعر المدعوم لشهر تموز، وتخصيص مشاتل الورود في قرية تل عرن بكمية /50/ ليتر بالسعر المدعوم لنهاية شهر أيلول.