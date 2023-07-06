مقتل إرهابيين اثنين من “داعش” بضربة جوية في ديالى

بغداد- سانا

قضت القوات العراقية على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش”، إثر ضربة جوية استهدفت وكراً للتنظيم في محافظة ديالى شرق البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز “أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة لطائرات اف 16 العراقية، تم توجيه ضربة جوية استهدفت وكراً لتنظيم (داعش) بمنطقة العبارة بديالى، ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين”.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي بغداد وكركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية قولها في بيان: “بعمليتين منفصلتين، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمينين في منطقة المصطفى وقرية ترجل، أسفرا عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأشار البيان إلى أنه جرى تسليم المطلوبين إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات.