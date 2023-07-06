وقفة احتجاجية في الحسكة تنديداً بمواصلة الاحتلال التركي قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن

نظّم أبناء مدينة الحسكة اليوم وقفة احتجاجية رفضاً لاستمرار انتهاكات المحتل التركي واستمرار جريمته الإنسانية بحق مليون مواطن مهدّدين بالعطش نتيجة قطعه لمياه الشرب والتحكّم بضخّ المياه من محطة علوك المصدر الوحيد لمياه الشرب.

ورفع المشاركون في الاحتجاجات التي جرت في ساحة السيد الرئيس وسط مدينة الحسكة لافتاتٍ حملت عباراتٍ تندّد بممارسات الاحتلالين الأمريكي والتركي التعسفية والإجرامية بحق المواطنين.

وفي تصريح لمراسل سانا، بيّن عضو مجلس الشعب عبد الرحمن خليل أن ما يُرتكب اليوم جريمة موصوفة بحق الإنسانية وخرق لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ويجب أن يتدخل المجتمع الدولي بكل هيئاته ومؤسساته للجم المحتل التركي، وخاصة أن محطة علوك هي المصدر الوحيد لمياه الشرب لأكثر من مليون مواطن، لافتاً إلى أن استمرار الانتهاكات سيهدّد المنطقة بكارثة إنسانية عنوانها الأمراض والأوبئة.

بدوره، قال أمين اللجنة المناطقية للحزب الشيوعي السوري في الجزيرة فواز الدبس: إن اعتصام اليوم موجّه ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي وكل أساليبهم الإجرامية الهادفة إلى تجويعنا وتعطيشنا في محاولة للنيل من إرادة الشعب السوري، مؤكداً أن مقاومة المحتلين واجب وطني لطردهم من أرضنا التي نهبوها بشكل علني وصريح.

ووجّه المشاركون في الاحتجاجات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أعربوا فيها عن شجبهم واستنكارهم لكل أنواع الاحتلالات الواقعة على سيادة واستقلال وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وفي مقدّمتها المحتلان الأمريكي والتركي اللذان ينهبان خيرات المحافظة من القمح والنفط والغاز وإقدام المحتل التركي وأعوانه على منع مياه الشرب عن مليون مواطن من أبناء المحافظة.

وشدّد المشاركون على أن هذه الممارسات تشكّل جرائم حرب موصوفة تتنافى كلياً مع أبسط حقوق الإنسان وتشكّل خرقاً فاضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية.