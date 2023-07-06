٩٠ منشأة دخلت حيز الإنتاج برأسمال 8 مليارات ليرة

طرطوس- دارين حسن

دخلت 90 منشأة صناعية وحرفية حيّز الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري في محافظة طرطوس برأسمال وصل إلى ثمانية مليارات ليرة، وفرت نحو ألف فرصة عمل.

وأوضح مدير الصناعة المهندس عمار علي أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال النصف الأول من هذا العام في المحافظة وصل إلى /٤٧/ منشأة تنوّعت بين الهندسية والكهربائية والغذائية والنسيجية، برأسمال وصل إلى مليار و٣٠٠ مليون ليرة، وفرت نحو /١٥٠/ فرصة عمل، بينما عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم /٢١/ بلغ /٤١/ منشأة تنوعت بين الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، برأسمال وصل إلى ملياري ليرة وفرت نحو مئتي فرصة عمل.

وبيّن مدير الصناعة أنه تمّ تنفيذ منشأتين صناعيتين، غذائية ونسيجية، وفق قانون الاستثمار برأسمال بلغ أربعة مليارات ليرة أمنت /٥٠٠/ فرصة عمل. وأوجز مدير الصناعة الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين والحرفيين بالمحافظة، وأبرزها صعوبة الحصول على التراخيص الإدارية للمناطق الصناعية.