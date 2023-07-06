3300 طلب لقرض الطاقة في طرطوس

طرطوس- لؤي تفاحة

ذكر مدير فرع الصندوق الوطني لدعم مشاريع استخدام الطاقات المتجدّدة المهندس منير درويش أن عدد المتقدمين للحصول على قرض الطاقة على مستوى المحافظة بلغ أكثر من ٣٣٠٠ طلب، منها 3 آلاف طلب لأغراض منزلية والباقي لأعمال خدمية وزراعية وحرفية وغيرها، فيما بلغ عدد الطلبات المحولة للمصارف أكثر من ألف طلب.

وبيّن درويش أن عدد الطلبات المنجزة بلغ أكثر من ٢٥٠ طلباً بنسبة ٥٠% من الطلبات على مستوى القطر، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الطلبات المقدمة للحصول على القرض بالسرعة القصوى نظراً للحاجة الماسة له، وتحديداً بالنسبة للأغراض الخدمية والمنزلية بالدرجة الأولى، ولاسيما في ظلّ هذا الوضع الصعب لعمل المنظومة الكهربائية.

وأضاف مدير فرع الصندوق أن آلية منح القرض بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتحقيق الشروط المحدّدة تجري بكل سلاسة، حيث يقوم الصندوق بتسليم المبلغ الموافق عليه بموجب إشعار الى الجهة المنفذة من قبل المصرف المحدّد، في الوقت الذي يشتكي متقدمون من صعوبة تأمين الكفلاء بسبب طول فترة التسديد وقيمة القسط، مطالبين بأن يتمّ الاكتفاء فقط برهن العقار لمصلحة المصرف طيلة فترة التسديد.