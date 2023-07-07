أنطونوف: سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية تؤثر على المنطقة بأكملها

واشنطن – سانا

أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف اليوم أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية تؤثر على المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن تواجدها العسكري على الأراضي السورية مخالف للقوانين الدولية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أنطونوف قوله: “سياسة الولايات المتحدة لا تعيد الاستقرار والتوازن للحالة ولا للسيادة الإقليمية لسورية، وتؤثر سلباً على الوضع في الشرق الأوسط بأكمله”.

وأضاف أنطونوف: إن “التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي السورية يخالف القوانين الدولية، حيث يحتلون مناطق معينة في البلاد بذريعة ضرورة تنفيذ المهام المضادة للإرهاب”.

وفي سياق متصل قال أنطونوف: إن الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لروسيا بـ “السلوك غير المهني في الأجواء السورية” تتجاوز حدود اللياقة، حيث إن الولايات المتحدة هي التي تنتهك قواعد الطيران هناك.

وأوضح أنطونوف أن هذه التصريحات والهجمات المتكررة ضد القوات الروسية والتي تتجاوز حدود اللياقة تفتقر إلى العقلانية، وتحاول تشتيت الانتباه عن حقيقة أن الأمريكيين أنفسهم ينتهكون قواعد السلامة الجوية في الأجواء السورية بشكل يومي.