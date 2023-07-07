استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة البلدة القديمة، وحاصرت منزلاً وأطلقت باتجاهه وابلاً من الرصاص، ما أدّى لاستشهاد الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين، إضافةً إلى إصابة ثلاثة آخرين بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص الكثيف تجاه الفلسطينيين.

واستشهد فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية بطولية غرب نابلس أسفرت عن مقتل جندي للاحتلال، وإصابة آخر.

سياسياً، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى ضرورة حشد الدعم الدولي، لمساندة القضية الفلسطينية واتخاذ المواقف اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان.

وأوضح المالكي في بيان على هامش الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال وخاصة العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب ضدّ الشعب الفلسطيني وجريمة ضد الإنسانية.

وطالب المالكي بالتصدّي للممارسات الإسرائيلية المتمثلة بالاستيطان وفرض وقائع على الأرض لتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.