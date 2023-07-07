اعتلاء منصات التتويج هدف منتخب الشطرنج في الدورة العربية

تنطلق اليوم الجمعة في مدينة قسنطينة الجزائرية منافسات لعبة الشطرنج ضمن منافسات الدورة العربية الـ15 والتي يشارك فيها منتخبنا الوطني للرجال والسيدات.

رئيسُ اتحاد الشطرنج علي عباس أكد لـ”البعث” أن منتخبنا سيكون الحصان الأسود في الدورة نظراً للاستعداد الجيد الذي أقيم قبل الدورة واستمر لمدة شهرين، تخللته المشاركة في دورة الشارقة الدولية وكانت فيها النتائج مقبولة كونها جاءت ضمن الاستعدادات للدورة العربية.

وأضاف عباس: التدريبات سارت بشكل جيد بإشراف المدرّبين الوطنيين حمد السعد ومحمود عقيل وعزام زينو واكتملت بعد مجيء المدرّب الروسي الكسندر راتسكي (الذي حضر من قبل الاتحاد الدولي ويتقاضى تعويضه منه)، حيث ارتفعت وتيرة الاستعدادات عبر فترات صباحية ومسائية، حيث أبدى اللاعبون واللاعبات ارتياحهم للمدرّب الروسي.

وبيّن عباس أن سبب مشاركة اللاعبة السابقة أفاميا المير محمود بالدورة يعود لقلة الخبرة التي تفتقدها لاعبات المنتخب، خاصة وأن المير تمتلك سمعة وخبرة كبيرة في المنافسة بالبطولات العربية، كاشفاً أن المنافسة في الدورة ستكون قوية بوجود دول مثل الجزائر وتونس والإمارات والعراق، ورغم ذلك هناك تفاؤل من قبل الجميع بتحقيق ميداليات، ولاسيّما أن المنافسة في الشطرنج ستكون على ست ذهبيات هي ذهبية فرق رجال لشطرنج رابيت وذهبية سيدات ورابيت (15 دقيقة+10 ثواني لكل جولة) وأربع ميداليات ذهبية فردي للرجال رابيت وفردي رجال خاطف (3 دقائق +ثانيتين) والأمر نفسه بالنسبة للسيدات على أمل التتويج بعدد وافر من الذهبيات.

عماد درويش