وذكرت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك بلغت ثلاث دبابات وسبع مركبات قتال مشاة وأربع شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر (دي-20) ومدفعية ذاتية الحركة نوع (كراب) بولندية الصنع.

وفي اتجاه كراسنوليمانسك تم صد أربع هجمات للعدو في مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وجرى إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع، وفي اتجاه جنوب دونيتسك تم حسب التقرير لجم أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع بمنطقة زابوروجيه، وتدمير آليات ومعدات لواء الدفاع الإقليمي 106، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء المدفعية 44 الأوكراني بالقرب من مدينة أوريخوف بمنطقة زابوروجيه، وفي اتجاه كوبيانسك تم تدمير نظام مدفعي (إم777) أمريكي الصنع.

وحسب الوزارة دكت القوى الجوية والمدفعية والصاروخية للقوات الروسية المشتركة مواقع 97 وحدة مدفعية ومراكز انتشار القوات الأوكرانية في 114 منطقة.