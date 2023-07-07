7-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الجيش يقضي على إرهابيين ويُصيب آخرين بريف اللاذقية

البعث أونلاين الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

دمشق – سانا   

قُتل عدد من الإرهابيين مع متزعمهم وأُصيب آخرون، خلال تصدّي الجيش العربي السوري لمحاولة مجموعة إرهابية التسلل فجر اليوم إلى محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أن “وحدة من قواتنا المسلحة تصدّت فجر اليوم لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطنا العسكرية، العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي”.

وأوضح البيان أن تصدّي وحدات الجيش أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين بينهم متزعمهم الإرهابي الملقب “أبو رواحة”.

اقرأ أيضاً

هندي يطلّق زوجته لأنها لا تستحم يومياً

4 مليارات و100 مليون مبيعات “أحذية مصياف”

قمة نارية بين الكرامة وتشرين في ختام ذهاب الدوري الممتاز