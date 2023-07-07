الجيش يقضي على إرهابيين ويُصيب آخرين بريف اللاذقية

دمشق – سانا

قُتل عدد من الإرهابيين مع متزعمهم وأُصيب آخرون، خلال تصدّي الجيش العربي السوري لمحاولة مجموعة إرهابية التسلل فجر اليوم إلى محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أن “وحدة من قواتنا المسلحة تصدّت فجر اليوم لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطنا العسكرية، العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي”.

وأوضح البيان أن تصدّي وحدات الجيش أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين بينهم متزعمهم الإرهابي الملقب “أبو رواحة”.