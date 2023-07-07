الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة البريطانية

وأدان مدير عام شؤون أوروبا الغربية بالوزارة تصريحات ومواقف المسؤولين البريطانيين والعقوبات الأخيرة ضد إيران، مؤكداً أنها “إجراءات غير قانونية وتدخلية”.

وأضاف مدير شؤون أوروبا بالوزارة: إن الشعب الإيراني لم ينس دور وسائل الإعلام المعادية المتمركزة في بريطانيا في الترويج للعنف، لافتاً إلى أنه “من المستغرب مواصلة بريطانيا وتيرة توجيه الاتهامات بدلاً من تحمل المسؤولية”.

وشدد على أن استمرار نهج بريطانيا الهدام غير مقبول، وسيواجه بالتأكيد إجراءات مضادة ومتناسبة وفعالة من قبل إيران.

وفرضت الحكومة البريطانية أمس عقوبات جديدة على 13 فرداً ومؤسسة إيرانية بذريعة حقوق الإنسان.

داخلياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدوريات البحرية التابعة له، أوقفت سفينة محملة بالوقود المهرب في الخليج.

وقال الحرس في بيان: إن السفن التابعة له أوقفت بحكم قضائي سفينة تحمل 900 طن من الوقود المهرب.

وأضاف البيان: إن السفينة كان على متنها 12 من أفراد الطاقم.

وأعادت بحرية الحرس الثوري الإيراني في العام الماضي أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.