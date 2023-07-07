الشؤون الاجتماعية تدعو المؤسسات والجمعيات للمشاركة في قراراتها

دعت وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل المتطوعين أو أعضاء الاتحادات و المؤسسات والجمعيّات، والروابط و المنتديات والأندية و الفرق التطوعية والمبادرات و الهيئات الروحية، والعاملين والخبراء في المجال الإنساني و من يرغب بالانضمام لمشاورات تخصّ عددا من المحاور المتعلقة بعمل الوزارة وذلك انطلاقا من أن الجهود والمبادرات التي قدّمتها مختلف الجهات المجتمعيّة تستحقّ إشراكاً أكبر في القرارات والأنظمة التي تتعلّق بعملها ومستقبلها.

وستنعقد هذه المشاورات في مختلف المحافظات السورية، وتركز في هذه المرحلة على أربعة عناوين هي:

– تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص.

– مالية المنظمات غير الحكومية (التمويل – الحوكمة – المصادر – الآليات – الأنظمة المالية والمحاسبية).

– تشاركية العمل وبناء التحالفات.

– التصنيف المعياري الحالي (الأنشطة والتخصصات – الواقع – الطموح – تعريف – تقييم – قياس الأثر – الفئات المستهدفة – آليات الاستهداف) انطلاقاً من الأنشطة على الأرض.

وأشارت الوزارة الى أنه يمكن التسجيل على أحد هذه العناوين أو عدّة عناوين أخرى لغاية يوم الأربعاء 12 / 07 / 2023 ضمن استمارة أعدتها الوزارة تشمل على اختيارات متعددة للأماكن والتواريخ كما أنّ الحضور بصفة المشارك الشخصيّة وليست التمثيليّة.

رابط الاستمارة:

http://www.ngo.gov.sy/shaml-form