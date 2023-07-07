7-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في كركوك

أخبار صحيفة البعث 

بغداد – سانا   

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن القيادة قولها في بيان: إن “قوات الفرقة الثالثة التابعة للشرطة الاتحادية نفذت عملية نوعية وفقاً لمعلومات استخباراتية رصدت خلالها تحركات متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما ضمن قواطع عمليات كركوك”، مشيرةً إلى أنه سيتم إحالتهما إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معهما.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت أمس القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي بغداد وكركوك.

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