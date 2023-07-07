القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في كركوك

ونقل موقع السومرية نيوز عن القيادة قولها في بيان: إن “قوات الفرقة الثالثة التابعة للشرطة الاتحادية نفذت عملية نوعية وفقاً لمعلومات استخباراتية رصدت خلالها تحركات متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما ضمن قواطع عمليات كركوك”، مشيرةً إلى أنه سيتم إحالتهما إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معهما.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت أمس القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي بغداد وكركوك.