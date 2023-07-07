الكرة الحمصية تخرج من الموسم دون تتويج.. والتخبط الإداري مستمر!

حمص- نزار جمول

صحيح أن الموسم الكروي لم ينته حتى الآن بانتظار المباراة النهائية لبطولة كأس الجمهورية التي ستجمع الوحدة وتشرين، إلا أنه اختُتم عند الكرة الحمصية وانتهت معه طموحات فريقيها الكرامة والوثبة بعد خروج الوثبة على يد تشرين من الدور ربع النهائي، وخروج الكرامة من المربع الذهبي بعد تغلب الوحدة عليه بضربات الحظ الترجيحية.

وكان عشاق الفريقين، وخاصة الكرامة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمباراة النهائية، يحلمون بالكأس الغالية التي كانت أقرب للكرامة لتكون نجمته التاسعة، لكن الأحلام شيء والواقع شيء آخر.

المهمّ اليوم أن يعود الاستقرار الإداري لنادي الكرامة بعد أن أكدت مصادر لـ”البعث” أن العضوين المستقيلين لن يعودا عن استقالتهما، وخاصة بعد الخروج من بطولة الكأس ليكون السؤال الأبرز من سيقود النادي، ومن سيستطيع تحمل النفقات المالية الكبيرة للعبتي القدم والسلة؟.

في الجناح الآخر للرياضة الحمصية، يشهد نادي الوثبة بعض التحركات من أجل حلّ الإدارة، خاصة وأن ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالاتهم على صفحاتهم الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يقدموها رسمياً!.

ومع كلّ ذلك سيبقى الأمل موجوداً لرأب الصدع بإبعاد المتطفلين عن ألعاب ورياضة الناديين الكبيرين، ولتعود مع بصيص هذا الأمل أعلامهما الزرقاء والحمراء ترفرف مجدداً مع إدارتين تعملان من أجل ألعابهما والمنافسة على الألقاب في الموسم القادم.