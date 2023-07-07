المقداد يبحث مع وزيري خارجية نيكاراغوا وبيلاروس ونائب وزير خارجية كوبا العلاقات الثنائية

وبحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حركة عدم الانحياز، وخاصةً في ظل التهديدات ومحاولات الهيمنة والتدخل في شؤونها الداخلية التي تتعرض لها.

كذلك، بحث الوزير المقداد مع وزير خارجية بيلاروس سيرغي ألينك القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع باكو، والتطورات الإقليمية والدولية، وكانت وجهات النظر متفقة بشأن أهمية مواصلة النضال نحو عالم متعدد الأقطاب أكثر عدالة ومساواة بين الدول.

وأكد الوزيران على عزم البلدين مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، التقى الوزير المقداد مع النائب الأول لوزير خارجية كوبا خيراردو بينالفير، حيث أكد الجانبان على ضرورة التمسّك بأهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز وتعزيز التضامن بين دول الحركة أكثر من أي وقت مضى، وخاصةً في ظل التحديات العالمية المتنامية.

وبحث الجانبان أيضاً الجوانب المتعلقة بقمة العلوم والتكنولوجيا لمجموعة الـ 77 والصين التي ستعقد في شهر أيلول في العاصمة الكوبية هافانا، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واستمرار التنسيق في المحافل الدولية.